Даю 13б. Помогите! Очень плохо разбираюсь в таких задачах. Два пловца поплыли одн??временно навстречу друг-другу с разных концов бассейна, длина которого 100 метров. 1-ый плыл со скоростью 20 м/мин. С какой скоростью плыл 2-о...
Математика
Даю 13б. Помогите! Очень плохо разбираюсь в таких задачах. Два пловца поплыли одн??временно навстречу друг-другу с разных концов бассейна, длина которого 100 метров. 1-ый плыл со скоростью 20 м/мин. С какой скоростью плыл 2-ой пловец, если они встретились через 2 минуты?
Ответ(ы):
Гость:
100/2 = 50м/мин - скорость сближения 50-20 = 30м/мин - скорость второго плавца
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