Даю 13б. Помогите! Очень плохо разбираюсь в таких задачах. Два пловца поплыли одн??временно навстречу друг-другу с разных концов бассейна, длина которого 100 метров. 1-ый плыл со скоростью 20 м/мин. С какой скоростью плыл 2-о...

Математика

Даю 13б. Помогите! Очень плохо разбираюсь в таких задачах. Два пловца поплыли одн??временно навстречу друг-другу с разных концов бассейна, длина которого 100 метров. 1-ый плыл со скоростью 20 м/мин. С какой скоростью плыл 2-ой пловец, если они встретились через 2 минуты?

Автор: Гость