Сколько целых чисел расположено между числами МИНУС ТРИ ЦЕЛЫЕ ДВЕ СЕДЬМЫХ И 5,2
Математика
Сколько целых чисел расположено между числами МИНУС ТРИ ЦЕЛЫЕ ДВЕ СЕДЬМЫХ И 5,2
Ответ(ы):
Гость:
-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5 -9 целых чисел
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