Известно что 5 грамм нефтепродуктов затягивать пленка 50 метров в квадрате водной ??оверхности Посчитай сколько было разлито нефтепродуктов если нефтяное пятно занимает поверхность 1 километр в квадрате

Математика

Известно что 5 грамм нефтепродуктов затягивать пленка 50 метров в квадрате водной ??оверхности Посчитай сколько было разлито нефтепродуктов если нефтяное пятно занимает поверхность 1 километр в квадрате

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