Известно что 5 грамм нефтепродуктов затягивать пленка 50 метров в квадрате водной ??оверхности Посчитай сколько было разлито нефтепродуктов если нефтяное пятно занимает поверхность 1 километр в квадрате
Математика
Известно что 5 грамм нефтепродуктов затягивать пленка 50 метров в квадрате водной ??оверхности Посчитай сколько было разлито нефтепродуктов если нефтяное пятно занимает поверхность 1 километр в квадрате
Ответ(ы):
Гость:
5/5 = 1гр покроет 1м2 1км2 = 1000000м2 1000000*1 = 1000000гр или 1000кг покроет 1км2
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