Как решить задачу: Что бы получить 3 кг подсолнечного масла,надо взять 16 кг семян п??дсолничника.Сколько килограммов семян потребуется,что бы получить 15 кг подсолнечного масла?

Математика

Как решить задачу: Что бы получить 3 кг подсолнечного масла,надо взять 16 кг семян п??дсолничника.Сколько килограммов семян потребуется,что бы получить 15 кг подсолнечного масла?

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