Как решить задачу: Что бы получить 3 кг подсолнечного масла,надо взять 16 кг семян п??дсолничника.Сколько килограммов семян потребуется,что бы получить 15 кг подсолнечного масла?
Математика
Как решить задачу: Что бы получить 3 кг подсолнечного масла,надо взять 16 кг семян п??дсолничника.Сколько килограммов семян потребуется,что бы получить 15 кг подсолнечного масла?
Ответ(ы):
Гость:
либо даете неправильные условия, либо необходимо составить пропорцию 3=16 и 15=х, тогда х=16×15/3 х=80
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