Обьясните что такое дробь

Математика
Обьясните что такое дробь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дробь это как часть чего- нибудь например одна четвёртая яблока .цыфра которая на верху обозначает ту часть которую взяли это числитель ,а которая в низу обозначает на сколько частей разделили яблоко это знаменатель . понятно?
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