4 2/3 • 6 - 1 23/42 • 3 1/13 + 2 1/8 • 1 29/51 решите пожалуйста выражение

Математика
4 2/3 • 6 - 1 23/42 • 3 1/13 + 2 1/8 • 1 29/51 решите пожалуйста выражение
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