4*25^х-9*20^х+5*16^х=0 решите срочно!!!

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4·5²ˣ -9·4ˣ·5ˣ+5·4²ˣ=0 | : 5²ˣ ≠ 0 · Замена: Тогда Решим квадратное уравнение: 4 - 9t + 5t² = 0; 5t² - 9t + 4 = 0; D = 9² - 4·5·4=1; t₁=(9+1)/10 = 1; t₂=(9-1)/10 = 4/5; Вернемся к замене. x = 0. x = 1. Ответ: 0 и 1.