Математическая логика! ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!! ВАЖНО И С РЕШЕНИЯМИ!!!!

Гость: Гость:

1) а) Перечислить множества A={5;6;7;8;9;11} B={1;2;3;4;5;6;7} C={2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12} б) A U B ^ C=A U {2;3;4;5;6;7}= {2;3;4;5;6;7;8;9;11} 2) P= ~A U B = {1;3;5;7;8;9} U {3;5;7;8;9} = {1;3;5;7;8;9} |P| - это что? Количество элементов множества? Тогда 6. Дополнение множества? Тогда {2;4;6} 3) ~(A^B)^B^C^(~CUA)^B^CUC= (~AU~B)^B^C^(~CUA)UC= (~A~CU~B~CU~AAU~BA)^B^CUC= ~ABC~CU~BB~CCUAB~BCUC= 0UC=C 4) и 5) не знаю