4-5 (3х+2,5)=3х + 9,5
Математика
4-5 (3х+2,5)=3х + 9,5
Ответ(ы) на вопрос:
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[latex]4-5(3x+2.5)=3x +9.5 [/latex] [latex]-12.5x-15x+4=3x+9.5 [/latex] [latex]-15x+(4-12.5)=3x+9.5 [/latex] [latex]-15x+(-8.5)=3x+9.5 [/latex] [latex](-15x-3x)-8.5=9.5[/latex] [latex]-18x-8.5=9.5[/latex] [latex]-18x=9.5+8.5[/latex] [latex]-18x=18 [/latex] [latex]x=\frac{18}{-18}[/latex] [latex] x=-1 [/latex]
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