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4(5x-y)–3(y+6x) скок будет
Математика
4(5x-y)–3(y+6x) скок будет
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Ответ(ы):
Гость:
20х-4у-3у-18х=2х-7у Ответ: 2х-7у.
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