4/9*(2,7- 2 1/4х)-4.2*(5/7у-0.5х)
Математика
4/9*(2,7- 2 1/4х)-4.2*(5/7у-0.5х)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/9*(2,7- 2 1/4х)-4.2*(5/7у-0.5х)= 4/9*27/10-4/9*9/4х-42/10*5/7у+42/10*5/10= 6/5-х-3у+21/10=1,2-х-3у+2,1= 3,3-х-3у
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Задание № 2. Назовите государство, граничащее с Россией на западе, в котором ведет??я добыча и переработка сланцев и фосфоритов, развиты радио- и э...
Химия
Дайте названия следующим соединениям :CuSO4,Zn(NO3)2,Na2SO3,PbCl2,Cu2O,Ba(OH)2,Fe(OH)3,K2O,MgS к каким классам неорганических соединений они отно...