Задание № 2. Назовите государство, граничащее с Россией на западе, в котором ведет??я добыча и переработка сланцев и фосфоритов, развиты радио- и электротехническое машиностроение, в сельском хозяйстве — мясомолочное животновод...

География
Задание № 2. Назовите государство, граничащее с Россией на западе, в котором ведет??я добыча и переработка сланцев и фосфоритов, развиты радио- и электротехническое машиностроение, в сельском хозяйстве — мясомолочное животноводство, а также рыбная промышленность. Как называется второй по численности населения город этого государства, в прошлом называвшийся Дерптом и Юрьевым?
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Гость:
Эстония -официально названия-эстонская республика
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