Задание № 2. Назовите государство, граничащее с Россией на западе, в котором ведет??я добыча и переработка сланцев и фосфоритов, развиты радио- и электротехническое машиностроение, в сельском хозяйстве — мясомолочное животновод...

География

Задание № 2. Назовите государство, граничащее с Россией на западе, в котором ведет??я добыча и переработка сланцев и фосфоритов, развиты радио- и электротехническое машиностроение, в сельском хозяйстве — мясомолочное животноводство, а также рыбная промышленность. Как называется второй по численности населения город этого государства, в прошлом называвшийся Дерптом и Юрьевым?

Автор: Гость