Помогите записать похожий рассказ как косточка от лица Вани или его папы
Литература
Помогите записать похожий рассказ как косточка от лица Вани или его папы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Л. ТН. Толстой. "Косточка". Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они лежали на тарелке. Ваня никогда не ел слив и всё нюхал их. И очень они ему нравились. Очень хотелось съесть. Он всё ходил мимо слив. Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. Перед обедом мать сочла сливы и видит, одной нет. Она сказала отцу. За обедом отец и говорит: — А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу? Все сказали: — Нет. Ваня покраснел, как рак, и сказал тоже: — Нет, я не ел. Тогда отец сказал: — Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо; но не в том беда. Беда в том, что в сливах есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день умрёт. Я этого боюсь. Ваня побледнел и сказал: — Нет, я косточку бросил за окошко. И все засмеялись, а Ваня заплакал. Теперь само задание: Если вы расскажете эту историю от лица Вани или его папы, запишите несколько предложений из своего рассказа.
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