X^2+3x+42 разложить на множители

Алгебра
X^2+3x+42 разложить на множители
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х²+3х+42 = 0 D = 9-168 = -157 корней нет Разложить на множители нельзя
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