Помогите пожалуйста сделать пример. У меня не получается правильный ответ, должно получиться -1,5
Алгебра
Помогите пожалуйста сделать пример. У меня не получается правильный ответ, должно получиться -1,5
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