Название музея где основные экспонаты природные богацтва страны варианты ответа музей камня, музей картин, исторический музей
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Название музея где основные экспонаты природные богацтва страны варианты ответа музей камня, музей картин, исторический музей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алмазный фонд россии
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