Доведите что чисто √(3-√8)²+√(1-√8)² рациональное
Алгебра
Доведите что чисто √(3-√8)²+√(1-√8)² рациональное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√(3-√8)²+√(1-√8)² = (корень и квадрат сокращаются) (3- √8)+(1-√8) = 3-√8+1+√8= 4 - число рациональное. Ч.Т,Д.
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