Велосипидист и мотоциклист выехали одновременно из одного пункта по одной и тойж??й дороге в одном направлении скорость мотоциклиста равна 40км/ч а велосипидиста 12км/ч через сколько часов между ними будет 59 км
Математика
Велосипидист и мотоциклист выехали одновременно из одного пункта по одной и тойж??й дороге в одном направлении скорость мотоциклиста равна 40км/ч а велосипидиста 12км/ч через сколько часов между ними будет 59 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)40-12 = 28 (км) на столько мотоциклист удаляется от велос. каждый час2) 59:28 = 2 3/28 (ч)Ответ: 2 3/28 ч
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