Велосипидист и мотоциклист выехали одновременно из одного пункта по одной и тойж??й дороге в одном направлении скорость мотоциклиста равна 40км/ч а велосипидиста 12км/ч через сколько часов между ними будет 59 км

Математика

Велосипидист и мотоциклист выехали одновременно из одного пункта по одной и тойж??й дороге в одном направлении скорость мотоциклиста равна 40км/ч а велосипидиста 12км/ч через сколько часов между ними будет 59 км

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