В 5 пакетов и 4 коробки расфасовали 1650 Г печенья. В каждую коробку уместилось на 75 Г печенья больше, чем в пакет. Сколько печенья расфасовали в коробки?
Математика
В 5 пакетов и 4 коробки расфасовали 1650 Г печенья. В каждую коробку уместилось на 75 Г печенья больше, чем в пакет. Сколько печенья расфасовали в коробки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х+4х+75*4=1650; 9х=1350; х=150 150+75=225. Ответ: 225.
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