В 5 пакетов и 4 коробки расфасовали 1650 Г печенья. В каждую коробку уместилось на 75 Г печенья больше, чем в пакет. Сколько печенья расфасовали в коробки?

Математика

В 5 пакетов и 4 коробки расфасовали 1650 Г печенья. В каждую коробку уместилось на 75 Г печенья больше, чем в пакет. Сколько печенья расфасовали в коробки?

Автор: Гость