...64;x;4;-1;... Найдите x

Алгебра
...64;x;4;-1;... Найдите x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вы забыли написать, что это геометрическая прогрессия... -1:4=-1/4=-0,25, следовательно х=64*(-0,25)=-16
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