На каком расстояние в метрах от фоноря стоит человек ростом 2м если длина его тени равна 1м высота фонаря 9м

Гость: Гость:

Начертим чертёж ( попробую его описать). Для начала начертим горизонтальную линию прямую а . Начертим фонарь. Это отрезок АВ⊥а, На некотором расстоянии начертим человека, это отрезок А1В1 ⊥а , соединим т. А с с т. А1 прямая АА1 пересечётся с прямой а в точке С. Расставим на чертеже данные величины. Отрезок А1В1=2 м( рост человека) , В1С =1(тень человека). АВ=9 м -высота фонаря. Итак получили два подобных треугольника.АВС подобен А1В1С ( по трём углам) Составим пропорцию АВ /А1В1=ВС/В1С, АВ /А1В1=(ВВ1+В1С)/В1С Подставим данные 9/2=(ВВ1+1)/1, ВВ1=9/2-1 , ВВ1=3,5 Ответ Человек стоит на расстоянии 3, 5 м от фонаря.