ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО треугольнике MPK угол M=90 MP=7 MK=24 Найти PK sin P cos P tg P sin K cos K tg K
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО треугольнике MPK угол M=90 MP=7 MK=24 Найти PK sin P cos P tg P sin K cos K tg K
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По т.Пифагора PK = √(24²+7²) = √625 = 25 sinP = 24/25 cosP = 7/25 tg P = 24/7 соsK = 24|25 sinK = 7/25 tg K = 7|24
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