Какую роль играли выдающийся личности в истории Руси, России? На примере одного известных людей России раскройте вопрос подробнее ! Срочно!!!

История
Какую роль играли выдающийся личности в истории Руси, России? На примере одного известных людей России раскройте вопрос подробнее ! Срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петр 1. Сделал для России больше чем какой либо другой правитель за все время. 1 Проделал путь в Европу 2Наладил кораблестроение 3 Боролся за справедливость и тд
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