Представь квадрат двучлена в виде многочлена (5/6−1/8m^6)^2 P.S Где /, это дробь

Алгебра

Представь квадрат двучлена в виде многочлена (5/6−1/8m^6)^2 P.S Где /, это дробь

Автор: Гость