Представь квадрат двучлена в виде многочлена (5/6−1/8m^6)^2 P.S Где /, это дробь
Алгебра
Представь квадрат двучлена в виде многочлена (5/6−1/8m^6)^2 P.S Где /, это дробь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=(5/6)²-2* 5/6 * 1/8m⁶+(1/8m⁶)²=25/36 - 5/24m⁶+1/64m¹²
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