План по сказке ,,в деревне,,

Литература
План по сказке ,,в деревне,,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.«Мне грустно стало покидать родной дом…» 2.«Когда ты вырастешь, ты поймёшь, что человек должен жить ближе к природе, любить родные поля, воздух, солнце, небо…» 3.«…и я спешу наглядеться на всё деревенское». 4.«В кирпичных избах у богатых мужиков всегда сыро….» 5.«Мы опять едем мимо чёрных изб…» 6.«Впереди только поле, белая пелена пушистого снега». 7.«Но всё-таки весна близко!»
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