Математика, 6 класс. Задача: Для уроков математики и русского языка шестиклассники купили 231 тетрадь из них 6/11(дробь) были в клеточку. Сколько тетрадей в линейку купили шестиклассники?

Математика
Математика, 6 класс. Задача: Для уроков математики и русского языка шестиклассники купили 231 тетрадь из них 6/11(дробь) были в клеточку. Сколько тетрадей в линейку купили шестиклассники?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-6/11=5/11 231*5/11=105 Ответ: 105 тетрадей в линию
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