Математика, 6 класс. Задача: Для уроков математики и русского языка шестиклассники купили 231 тетрадь из них 6/11(дробь) были в клеточку. Сколько тетрадей в линейку купили шестиклассники?

Математика

Математика, 6 класс. Задача: Для уроков математики и русского языка шестиклассники купили 231 тетрадь из них 6/11(дробь) были в клеточку. Сколько тетрадей в линейку купили шестиклассники?

Автор: Гость