Где наблюдались смерчи

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СМЕРЧИ (ТОРНАДО, ТРОМБЫ) В природе иногда бывает так, что все затихает, но это затишье перед бурей. Приближается огромная мрачная туча. Гром гремит все сильнее и сильнее. И вдруг из-за завесы дождя с правой стороны тучи начинает выдвигаться крутящийся вал. Извиваясь, как змея, он подходит к краю тучи, изгибается и направляется вниз к земле. Вот он опускается все ниже и ниже. Навстречу ему с земли поднимается крутящийся столб пыли, образуется фигура, похожая на хобот гигантского слона. Внутри «хобота» воздух вращается с огромной скоростью и одновременно по спирали быстро поднимается вверх. «Хобот» не стоит на одном месте, он все время перемещается. Когда «хобот» приближается к месту наблюдения, то по летающим веткам, сучьям, а иногда и бревнам можно судить об ураганной скорости вращения воздуха. Через 1—2 минуты вихрь умчится и начнется обычная гроза с сильным ливнем. Такой вихрь называется смерчем. Он почти всегда связан с грозой. Скорость ветра внутри смерча достигает 100 и более метров в секунду, намного превышая скорость жестоких ураганов. Вихрь может поднимать бревна, которые таранят здания. Диаметр смерча на водной поверхности бывает от 25 до 100 м, на суше больше — от 100 до 1000 м, а иногда и до 1,5— 2 км. Видимая высота «хобота» достигает 800— 1500 м. В США и Мексике смерч называют торнадо, а в Западной Европе — тромбом. В сельских местностях США, где торнадо часты, жители устраивают специальные погреба, куда прячутся, спасаясь от него. В нашей стране смерчи наблюдаются редко. Ветер при прохождении смерча, даже на близком расстоянии от него, имеет ту же скорость, какая была до появления смерча. Иногда, в то время как смерч проносится через какую-либо местность, все разрушая на своем пути, на расстоянии нескольких десятков метров от него стоит почти полный штиль. Сильное разрежение воздуха внутри смерча вызывает значительное падение температуры, что приводит к конденсации водяного пара, имеющегося в воздухе: поэтому «хобот» похож на облачный столб. Понижение давления вызывает и всасывающее действие смерча: он, как гигантский пылесос, захватывает разные предметы и переносит их на большие расстояния. Смерчи могут всасывать рыбу и выбрасывать ее на берег. «Рыбные дожди»— явление, которое раньше вызывало ужас у людей. Если смерч пройдет над болотом, которое «цветет» и имеет «ржавую воду», то он выбросит в соседнем районе «кровавый дождь». Загадка происхождения смерчей еще окончательно не решена. Предполагают, что смерч зарождается в центральной части мощного грозового облака на высоте 3—4 км, где наблюдаются самые сильные восходящие потоки и происходят резкие скачки ветра как по направлению, так и по силе. Здесь находится «ось» вертикальных потоков. Если эти сильнейшие восходящие потоки будут «опрокинуты» еще более мощным горизонтальным течением воздуха, тогда образуется вихрь с горизонтальной осью. Сносимый горизонтальным течением, он как бы покатится вперед и начнет выходить из облаков. По законам механики такой вихрь должен стать кольцевым. И действительно, вихрь начинает изгибаться по обе стороны облака и спускаться до земли. Довольно часто наблюдается двухсторонний смерч, который опускает одновременно «хоботы» с левой и с правой стороны от облака