Возможно ли чтобы кролик весил 28000 грамм
Математика
Возможно ли чтобы кролик весил 28000 грамм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, не может самый большой весил 25 кг
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