Назовите тип биотических отнощений , который чаще всего проявляется в природе при взаимодействии следующих организмов
Биология
Назовите тип биотических отнощений , который чаще всего проявляется в природе при взаимодействии следующих организмов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
волк — заяц, корова — жук-навозник, лесная мышь — дуб (желудь) , дятел — личинка короеда, рыжая лесная полевка — лесная мышь, рыжий муравей — гусеница пяденицы, ондатра (водяная крыса) — полевка, сойка — рыжий муравей, взрослая ель — проросток березы, белый гриб — ель, гриб трутовик — береза, гриб пеницилл — бактерии, кукуруза — бодяк полевой, человек — аскарида, волк — дождевой червь.
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