Решит ь задачу Миша хранит на компьютере информацию следующим образом. На рабочем столе у него заведено 13 папок. В некоторых из этих паок еще по 11 папок

Информатика

Решит ь задачу Миша хранит на компьютере информацию следующим образом. На рабочем столе у него заведено 13 папок. В некоторых из этих паок еще по 11 папок

Автор: Гость