Решит ь задачу Миша хранит на компьютере информацию следующим образом. На рабочем столе у него заведено 13 папок. В некоторых из этих паок еще по 11 папок
Информатика
Решит ь задачу Миша хранит на компьютере информацию следующим образом. На рабочем столе у него заведено 13 папок. В некоторых из этих паок еще по 11 папок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Максимальное число папок 143 и меньше
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