73кг760г/40+5кг8г*87-360кг4г
Математика
73кг760г/40+5кг8г*87-360кг4г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
73 кг 760 г : 40 + 5 кг 8 г * 87 - 360 кг 4г = 1 кг 844 г + 435 кг 696 г - 360004г = 77536 г = 77 кг 536 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Особенно хорошо в беседке в тихие осенние ночи, когда в саду шумит вполголоса неторопливый ( ) отвесный дождь. Прохладный ( ) воздух едва качает...
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО треугольнике MPK угол M=90 MP=7 MK=24 Найти PK sin P cos P tg P sin K cos K tg K
Окружающий мир