73кг760г/40+5кг8г*87-360кг4г

Математика
73кг760г/40+5кг8г*87-360кг4г
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
73 кг 760 г : 40 + 5 кг 8 г * 87 - 360 кг 4г = 1 кг 844 г + 435 кг 696 г - 360004г = 77536 г = 77 кг 536 г
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