Найти производные функций!!!! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ДАЮ 99 БАЛЛОВ.

Математика
Найти производные функций!!!! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ДАЮ 99 БАЛЛОВ.
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