Особенно хорошо в беседке в тихие осенние ночи, когда в саду шумит вполголоса неторопливый ( ) отвесный дождь. Прохладный ( ) воздух едва качает ( ) язычок свечи. Угловатые тени от виноградных ( ) листьев лежат на потолке бес...

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Особенно хорошо в беседке в тихие осенние ночи, когда в саду шумит вполголоса неторопливый ( ) отвесный дождь. Прохладный ( ) воздух едва качает ( ) язычок свечи. Угловатые тени от виноградных ( ) листьев лежат на потолке беседки. На рассвет ( ) я просыпаюсь. Туман шуршит в саду. В тумане ( ) падают ( ) листья.Я вытаскиваю из колодца ведро воды. Из ведра выскакивает ( ) лягушка. Я обливаюсь колодезной ( ) водой и слушаю рожок пастуха - он поет еще далеко, у самой околицы. Светает. Я беру весла и иду к реке. Я отплываю в тумане ( ). Восток розовеет ( ). Уже не доносится ( ) запах дыма сельских печей. Спиши текст,вставляя нужные буквы. рядом со словами с пропущеными окончаниями в скобках объясни выбор буквы. Например: в беседке (1 скл.п.п),тихие (мн.ч,в.п),качает (1-е спр, ед.ч)

Автор: Гость