Пожалуйста ! Подскажите ,как можно закончить предложения (по повести алые паруса )??не очень понравился повесть алые паруса .Потому что .........

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В этой повести говорится о сложной любовной истории девушки по имени Ассоль. Всю жизнь она по мнению окружающих бредила каким то принцем на белом корабле с ярко-алыми парусами. И вот, когда она начала переставать верить в то что этот парусник прибудет в ее родную гавань. И вот свершилось чудо! К берегу причалил тот самый, долгожданный парусник с алыми парусами.