Найдите площадь треугольника
Математика
Найдите площадь треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. треугольник прямоугольный S=1/2a*b 2. в треугольнике дана высота S=1/2h*b
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