Знаю что легко, но что то не получается. помогите плииз
Математика
Знаю что легко, но что то не получается. помогите плииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) = 2\3 2) = 1,8 Ответ = 1,8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Пожалуйста ! Подскажите ,как можно закончить предложения (по повести алые паруса )??не очень понравился повесть алые паруса .Потому что .........
Алгебра
На каком расстояние в метрах от фоноря стоит человек ростом 2м если длина его тени равна 1м высота фонаря 9м
Информатика
Решит ь задачу Миша хранит на компьютере информацию следующим образом. На рабочем столе у него заведено 13 папок. В некоторых из этих паок еще по 1...
Математика