Составьте уравнения химических реакций по схеме: Na NaOH NaCl Na для реакции 1 составь??е уравнения электронного баланса укажите переход электронов окислитель восстановитель для 2 запишите уравнения в ионном полном и ионном...

Химия

Составьте уравнения химических реакций по схеме: Na NaOH NaCl Na для реакции 1 составь??е уравнения электронного баланса укажите переход электронов окислитель восстановитель для 2 запишите уравнения в ионном полном и ионном сокращённом виде

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