Как считаете можно ли называть индустриализацию страны революцией сверху?почему?

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Индустриализацию можно считать революцией сверху, поскольку: 1) она проводилась по инициативе власти (то есть сверху вниз) 2) в ходе индустриализации произошла коренная перестройка экономики (признак революции) и страна превратилась из аграрно-индустриальной в индустриальную, то есть промышленность стала главным сектором экономики.