Представь квадрат двучлена в виде многочлена (1/4y^2−5/6)^2
Алгебра
Представь квадрат двучлена в виде многочлена (1/4y^2−5/6)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1/4y^2−5/6)^2=1/16y^4- 10/24y^2+25/36=1/16y^4-5/12y^2+25/36
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