У одной утки 5 утят,у другой утки тоже 5 утят.Сколько всего утят у двух уток? Я то ответ знаю,но хочу ваши знания проверить!Если кто правильно ответит я напишу в комментариях "ТЫ МОЛОДЕЦ" .

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У одной утки 5 утят,у другой утки тоже 5 утят.Сколько всего утят у двух уток? Я то ответ знаю,но хочу ваши знания проверить!Если кто правильно ответит я напишу в комментариях "ТЫ МОЛОДЕЦ" .

Автор: Гость