У одной утки 5 утят,у другой утки тоже 5 утят.Сколько всего утят у двух уток? Я то ответ знаю,но хочу ваши знания проверить!Если кто правильно ответит я напишу в комментариях "ТЫ МОЛОДЕЦ" .
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У одной утки 5 утят,у другой утки тоже 5 утят.Сколько всего утят у двух уток? Я то ответ знаю,но хочу ваши знания проверить!Если кто правильно ответит я напишу в комментариях "ТЫ МОЛОДЕЦ" .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если это 2 разных утки, то вместе у них 10 утят. А если эти утки муж и жена, то у них 5 утят)))
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