Чего учит сочинение " Русалонька с 7-В, или проклятие роду Кулакивськых"

Українська література
Чего учит сочинение " Русалонька с 7-В, или проклятие роду Кулакивськых"
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Гость:
Учи любое. тебе же надо.
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