Два пользователя одновременно навстречу друг другу первый поезд шел со скоростью 65 км час а второй 70 километров в час и прошел до встречи 280 км какое расстояние прошел до встречи первый поезд
Математика
Два пользователя одновременно навстречу друг другу первый поезд шел со скоростью 65 км час а второй 70 километров в час и прошел до встречи 280 км какое расстояние прошел до встречи первый поезд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)280:70=4(ч)-ехал 2 поезд. 2)65•4=260(км) Ответ:260 км прошёл 1 поезд.
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