Два пользователя одновременно навстречу друг другу первый поезд шел со скоростью 65 км час а второй 70 километров в час и прошел до встречи 280 км какое расстояние прошел до встречи первый поезд

Математика

Два пользователя одновременно навстречу друг другу первый поезд шел со скоростью 65 км час а второй 70 километров в час и прошел до встречи 280 км какое расстояние прошел до встречи первый поезд

Автор: Гость