Признак предмета, который не может в предмете быть в большей или меньшей степени, ??бозначают: а) Качественные б) Относительные в) Притяжательные Укажите на ошибку в разборе: а) длинная колонна - прил., н.ф. - длинный, ка...

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Признак предмета, который не может в предмете быть в большей или меньшей степени, ??бозначают: а) Качественные б) Относительные в) Притяжательные Укажите на ошибку в разборе: а) длинная колонна - прил., н.ф. - длинный, качеств.,в полн. форме, в им. п., в ед. ч., в ж.р. б) Бабушкиным кольцом - прил., н.ф. - бабушкин, притяж.,в полн. форме, в дп. п., в ед. ч., в ср.р. в) Заботливым родителям - прилагательное, н.ф. - заботливый, качеств,, в полн. форме. в д.п., в ед.ч., во мн.ч г) красной рябиной - прилагательное, н.ф. - красная, качеств, в полн.форме, в т.п., в ед.ч. в ж.р.

Автор: Гость