Для каждой пары конкурирующих организмов подберите ресурс , за который они могут ?? наибольшей вероятностью конкурировать
Биология
Для каждой пары конкурирующих организмов подберите ресурс , за который они могут ?? наибольшей вероятностью конкурировать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К конкурирующим организмам можно отнести таких хищников, как лиса и волк. Они оба конкурируют за один ресурс - пищу (например они оба охотятся за зайцем )
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