Разложи на множители а) b в третий степени - 36b Б) -2а во второй степени +8ab-8b во втор??й степени.
Алгебра
Разложи на множители а) b в третий степени - 36b Б) -2а во второй степени +8ab-8b во втор??й степени.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) -6b^2 ( ^это в квадрате) Б)2ab^2-2b^2
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