Разложи на множители а) b в третий степени - 36b Б) -2а во второй степени +8ab-8b во втор??й степени.

Алгебра

Разложи на множители а) b в третий степени - 36b Б) -2а во второй степени +8ab-8b во втор??й степени.

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