Сочинение на тему - Необычное поздравление

Гость: Гость:

Это было в мой день рождение.Я проснулся(-ась) ранним утром,за окном было солнечно,и птицы чирикали мне.Я с радостью вскочил(-а) с кровати и побежала на кухню,но там не кого не было.Затем я пошёл(-ла) в зал,но там тоже не кого не было.В комнате тоже было пусто.Я был(-а) в замешательстве и тихо прошептал(-а) :"Куда они делись,наверное,готовятся к моему празднику".Прошёл час,два,три,но их не было.Я испугался(-ась),и у меня по щеке потекла слеза.Я услышал(-ла) стук в дверь и с радость побежал(-ла) к ней,но там был почтальон,который принёс письмо.Вот уже вечер,не кого нет.И тут я слышу голос и,посмотрев в окно,я увидел(-ла) свои родных и близких.Они кричали :"Поздравляем!!".Тогда я понял(-ла),что про меня не кто не забыл,а,наоборот,все прекрасно помнили и готовились к этому событию!