Периметр равнобедренного треугольника равен 50 см,а его основание 16 см. найти площ??дь треугольника
Геометрия
Периметр равнобедренного треугольника равен 50 см,а его основание 16 см. найти площ??дь треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Боковая сторона равнобедренного треугольника: (50 - 16) : 2 = 17 (см)Высоту, опущенную на основание треугольника, найдем по теореме Пифагора: извлечем квадратный корень из значения выражения 17 в квадрате - (16:2) в квадрате , получим 15см.Площадь треугольника: S=16 Х 15 : 2 = 120 (кв.см)
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