Помогите скорее!!! скоро экзамен кончиться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
Помогите скорее!!! скоро экзамен кончиться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. 3^х+2+3^x = 10 3^x*3^2+3^x = 10 3^x*(3^2+1) = 10 3^x*10 = 10 3^x = 1 x = 0
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