Разобрать слово "Сжав" по составу и фонетике (фонетический разбор слова). Найти и у??азать в нём орфограммы.
Русский язык
Разобрать слово "Сжав" по составу и фонетике (фонетический разбор слова). Найти и у??азать в нём орфограммы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сжав [с ж а ф ]-1слог. с-[с]-согл.,глух.,парн., тв., ж-[ж]-согл.,звонк., парн., тв., а-[а]-гл., ударн., в-[ф]-согл.,глух., парн., тв. ————————— 4б.,4зв.
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