Задача. При выпечке хлеба из 10 кг муки получают 14 кг хлеба. Сколько кг припёка полу??ают? 1) Сколько кг муки надо взять, чтобы получить 28 кг припёка? 2) Сколько кг хлеба получают из этой муки?
Математика
Задача. При выпечке хлеба из 10 кг муки получают 14 кг хлеба. Сколько кг припёка полу??ают? 1) Сколько кг муки надо взять, чтобы получить 28 кг припёка? 2) Сколько кг хлеба получают из этой муки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 14-10=4ш 2) 4×100=400 3) 400÷10=40 4) 28÷40=0,7 5) 0,7×100=70 а последний вопрос незнаю
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